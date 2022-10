Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: annunciati i giochi gratis di novembre

Dopo essersi premurata di lanciare Persona 5 e gli altri giochi di ottobre su Game Pass, Microsoft annuncia ufficialmente i titoli riscattabili 'gratuitamente' a novembre da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Dopo l'addio ai videogiochi Xbox 360 dal catalogo dei Games With Gold, per il secondo mese consecutivo la casa di Redmond decide di offrire solo due titoli agli abbonati a Xbox Live Gold. A partire dall'1 novembre sarà possibile riscattare una copia gratuita dello strategico in tempo reale Praetorians HD Remaster, mentre dal 16 novembre verrà il turno di Dead End Job, un frizzante twin-stick shooter in stile cartoonesco.

Xbox Live Gold - Games With Gold di novembre 2022

Praetorians HD Remaster - dall'1 al 15 novembre

Dead End Job - dal 16 novembre al 15 dicembre

L'assenza dei giochi Xbox 360, per stessa ammissione di Microsoft, è dovuta al raggiungimento di quello che il colosso tecnologico americano descrive come "il limite nelle possibilità di inserire titoli X360 nel catalogo attraverso il programma di retrocompatibilità". A questo punto non resta da scoprire se Microsoft, da qui in avanti, prevede la completa dismissione del servizio (ad esempio con la sua integrazione nel Game Pass) o se reputa più opportuno 'aggiornarlo' con ulteriori incentivi oltre agli attuali due giochi mensili gratuiti e agli sconti esclusivi.