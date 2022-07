Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: Calico e Saint's Row tra i giochi gratis di agosto

I gestori del blog di Xbox Wire presentano i Games With Gold di agosto e, con essi, l'elenco completo dei videogiochi riscattabili gratuitamente su console Xbox dagli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Il quartetto di esperienze interattive in cui immergersi ad agosto su Xbox One e Series X/S comprende la toccante avventura a tinte pastello Calico, il roguelite in pixel art ScourgeBringer e, in retrocompatibilità con Xbox 360, lo sparatutto open world Saints Row 2 e il platform stealth Monaco What's Yours is Mine.

Xbox Games With Gold: giochi gratis di agosto 2022

Calico - Xbox One - dall'1 al 31 agosto

ScourgeBringer - Xbox One - dal 16 agosto al 15 settembre

Saints Row 2 - Xbox 360 - dall'1 al 15 agosto

Monaco: What’s Yours is Mine - Xbox 360 - dal 16 al 31 agosto

Cosa ne pensate dei Games With Gold di agosto? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che da qui a fine mese è ancora possibile riscattare gratuitamente una copia per console Xbox dell'avventura Beasts of Maravilla Island, del celebre action GDR Torchlight e, fino al 15 agosto, del puzzle sci-fi Relicta.



Sapevate inoltre che entro pochi mesi, per stessa ammissione della casa di Redmond, assisteremo a una vera e propria rivoluzione rappresentata dall' addio ai giochi Xbox 360 su Games With Gold?