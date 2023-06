Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: curiosi di scoprire i giochi gratis di luglio?

Dopo aver annunciato l'aumento di prezzo di Xbox Game Pass e Xbox Series X, Microsoft ci aggiorna sui videogiochi che entreranno presto a far parte del catalogo dei Games With Gold da riscattare a luglio con Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Da sabato 1 luglio, tutti gli abbonati ai due servizi verdecrociati potranno ampliare la propria ludoteca digitale riscattando una copia di Darkwood. Il survival horror con visuale isometrica creato da Acid Wizard Studio offre ai patiti del genere l'opportunità di esplorare le misteriose foreste del Blocco Sovietico per andare a caccia degli abomini che agitano le notti delle popolazioni locali. Nel corso dell'avventura è possibile creare le proprie armi, preparare trappole e fortificare i nascondigli, per poi dedicarsi all'esplorazione della mappa nella speranza di esorcizzare i demoni che infestano la foresta. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di Darkwood.

Dal 16 luglio, invece, sarà possibile scaricare 'gratuitamente' When the Past was Around: l'avventura grafica di Chorus Worldwide Games narra la storia di Eda, una ragazza appena ventenne, e ripercorre la sua vita con un racconto sull'amore, l'accettazione, il superamento, e la gioia e il dolore che tutto ciò comporta.

Games With Gold - giochi di luglio 2023

Darkwood - dall'1 al 31 luglio

When the Past was Around - dal 16 luglio al 15 settembre

Già che ci siamo, vi ricordiamo che è ancora possibile scaricare i giochi Xbox Live Games With Gold di giugno 2023: il 30 giugno sarà l'ultimo giorno utile per riscattare una copia 'gratuita' di Adios, mentre per The Vale Shadow of the Crown ci sarà tempo fino al 15 luglio.