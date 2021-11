Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: disponibili i primi due giochi gratis di novembre

Nuovo mese significa anche nuova selezione di titoli inclusi senza costi aggiuntivi nel programma Games with Gold. Dopo aver scoperto i giochi parte della line-up di omaggi di novembre 2021, è tempo di riscattare le prime produzioni.

A partire da oggi, lunedì 1 novembre, gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate possono infatti procedere con il download di due giochi gratuiti. Nello specifico, il primo tra questi è Moving Out, il folle simulatore di traslochi da vivere in compagnia. Con opzioni di gioco in cooperativa da affrontare in un massimo di quattro volenterosi traslocatori, il titolo promette goliardiche sessioni di gameplay. Per ogni informazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile la recensione di Moving Out, a cura di Andrea Fontanesi. Il titolo potrà essere scaricato gratuitamente dagli abbonati sino al prossimo 30 novembre.



Il secondo titolo che può essere riscattato sin da ora è invece Rocket Knight. All'interno del titolo edito da Konami, i giocatori vestiranno i panni di un peculiare protagonista: un eroico opossum armato di lanciarazzi e determinato a liberare il proprio regno da un branco di lupi invasori. La produzione può essere riscattata dagli abbonati Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate sino al prossimo 15 novembre.

Per tutti i dettagli sulla line-up di giochi gratis questo mese con il programma di abbonamento verdecrociato, vi rimandiamo allo speciale dedicato ai Games with Gold di novembre 2021, firmato dal nostro Antonio Izzo.