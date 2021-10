Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: due nuovi giochi gratis da oggi 16 ottobre

A partire da oggi 16 ottobre sono disponibili due nuovi Games with Gold per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate su console. Stiamo parlando di Hover e Resident Evil Code Veronica X: scopriamoli assieme

Hover (Xbox One, Xbox Series X|S) è un frenetico gioco di parkour ambientato in un futuristico open world in tre dimensioni. La storia si svolge a Hover City, una metropoli high-tech situata in un pianeta lontano. Al comando di una squadra di giovani ribelli, dovete seguire trick, procedere ad alta velocità e agire in maniera stealth per sabotare la propaganda, aiutare i cittadini e porre fine all'oppressione. Resident Evil Code: Veronica X Remastered (Xbox 360, One, Series X|S), tra i capitoli più amati della serie, si svolge tre mesi dopo la distruzione di Raccoon City e vede per protagonista Claire Redfield sulle tracce di suo fratello Chris. La ricerca la condurrà dapprima nei laboratori parigini dell'Umbrella e poi sulla misteriosa Rockfort Island. Il gameplay è figlio della trilogia originale, ma a comporre le visuali fisse non ci sono fondali pre-renderizzati, bensì ambienti 3D.

Hover resterà a disposizione fino al 15 novembre, mentre Resident Evil Code Veronica X fino al 31 ottobre. Già che ci siamo, vi ricordiamo che avete ancora del tempo per riscattare uno dei Games with Gold di ottobre 2021, ossia Aero. Castlevania Harmony of Despair, purtroppo, è già stato rimosso.