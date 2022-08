Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: c'è Portal 2 tra i giochi gratis di settembre

Mentre fervono i preparativi per le grandi novità del prossimo update di Xbox Series X/S e One, Microsoft stila l'elenco dei videogiochi riscattabili "gratuitamente" a settembre dagli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Gli iscritti al tier più elevato del Game Pass e gli abbonati a Xbox Live Gold potranno inserire nella propria ludoteca uno dei videogiochi cooperativi più acclamati dal pubblico e dalla critica di settore: ci riferiamo a Portal 2, il capolavoro di Valve lanciato nel 2011 su PC e console.

Oltre alla versione retrocompatibile di Portal 2 per Xbox 360, l'elenco settembrino dei nuovi Games With Gold comprende anche l'avventura fantasy Gods Will Fall, lo shoot'em up in salsa musicale Double Kick Heroes e lo strategico Thrillville.

Games With Gold di settembre 2022

Gods Will Fall - Xbox One e Series X/S - dall'1 al 30 settembre

Double Kick Heroes - Xbox One e Series X/S - dal 16 settembre al 15 ottobre

Thrillville - Xbox, Xbox 360, Xbox One e Series X/S - dall'1 al 15 settembre

Portal 2 - Xbox 360, Xbox One e Series X/S - dal 16 al 30 settembre

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei videogiochi 'gratis' di settembre per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate. A chi ci segue, ricordiamo che da qui a fine mese è ancora possibile riscattare gratuitamente una copia per console Xbox dei Games With Gold di agosto 2022, ossia Calico, ScourgeBringer e Monaco What's Yours is Mine.