Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: c'è Super Meat Boy tra i giochi gratis di giugno

Dopo il reveal dei titoli Xbox Game Pass di giugno, per Microsoft la giornata degli annunci prosegue con l'elenco dei Games With Gold scaricabili gratis a giugno su Xbox One e Series X/S dagli iscritti a Xbox Live Gold e dagli abbonati al tier Ultimate del Game Pass.

Il valzer dei Games With Gold di giugno parte con Aven Colony, un interessante gestionale fantascientifico che vede gli utenti interpretare il sovrintendente di una colonia umana da costruire su di un lontano mondo alieno.

Ai patiti di gestionali e strategici farà piacere sapere che tra i giochi gratis di giugno ci sarà anche Project Highrise Architect's Edition, un titolo che pone gli appassionati del genere alla guida di una ditta chiamata a costruire dei grattacieli e a deciderne la "destinazione d'uso" tra uffici, servizi, appartamenti e negozi commerciali. Il vero piatto forte dell'offerta di giugno confezionata da Microsoft è però Super Meat Boy, l'iconico platform di Edmund McMillen e Tommy Refenes.

Aven Colony - Xbox One - dall'1 al 30 giugno

Project Highrise: Architect’s Edition - Xbox One - dal 16 giugno al 15 luglio

Super Meat Boy - Xbox 360 - dall'1 al 15 giugno

Raskulls - Xbox 360 - dal 16 al 30 giugno

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che da qui a fine mese potete scaricare gratis gli ultimi titoli Games With Gold di maggio, ovvero Yoku's Island Express e Viva Pinata Party Animals.