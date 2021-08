Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: giocate gratis a 3 giochi questo weekend

Avete voglia di provare qualcosa di nuovo? Ebbene, se siete abbonati a Xbox Live Gold oppure a Xbox Game Pass Ultimate, questo weekend potete giocare gratis a tre giochi sulle vostre console Xbox One, Series X e Series S.

Fino alle ore 08:59 di lunedì 9 agosto, nell'ambito dell'iniziativa ricorrente Free Play Days, potete scaricare e giocare a Far Cry 5, Unturned e Bee Simulator. Il primo non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta del quinto capitolo della serie FPS free roaming di Ubisoft, che vi porta in un Montana governato da una setta di folli scatenati guidati da Joseph Seed: un antipasto perfetto in vista del lancio di Far Cry 6, previsto per il 7 ottobre. Unturned è invece un survival sandbox open-world che vi mette nei panni di un sopravvissuto in una città moderna infestata da zombie, mentre Bee Simulator è, come dice il titolo, un simulatore di api, che vi porta a Central Park per partecipare a corse tra api, raccogliere polline da fiori rari e sfidare pericolose vespe.

Se deciderete di comprare le versioni complete, potrete importare i vostri salvataggi e riprendere la partita da dove l'avevate lasciata. Per invogliarvi all'acquisto, tutti e tre i giochi sono proposti a prezzo scontato: Fra Cry 5 a soli 10,49 euro (-85%), Unturned a 12,49 euro (-50%) e Bee Simulator a 15,99 euro (-60%).

A proposito, avete già scaricato i nuovi Games with Gold di agosto 2021 e i 7 nuovi giochi di Xbox Game Pass del 5 agosto?