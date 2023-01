Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: ecco i giochi gratis di febbraio 2023

Dopo aver svelato i giochi in arrivo su Game Pass tra fine gennaio e inizio febbraio, Microsoft annuncia i titoli Games With Gold che potranno essere riscattati dagli iscritti a Xbox Live Gold o al tier Ultimate di Xbox Game Pass nel corso del prossimo mese.

Come ben sapranno i nostri lettori più attenti e gli utenti di lungo corso degli abbonamenti di Microsoft, in ragione dell'addio ai giochi Xbox 360 dai Games With Gold anche stavolta gli iscritti a Live Gold avranno modo di riscattare solamente due videogiochi.

A partire dall'1 febbraio 2023 sarà possibile aggiungere alla propria ludoteca una copia 'gratuita' di For the King, lo strategico a turni realizzato da Curve Digital prendendo spunto dai roguelike più affermati.

Dalla seconda metà di febbraio, e fino al 15 marzo 2023, gli appassionati di party game saranno felici di sapere che potranno ampliare la propria collezione con Guts 'N Goals, una frizzante esperienza arcade a tinte calcistiche con 30 eroi unici da interpretare e tantissime sfide da affrontare sullo sfondo di campetti di periferia, campi da beach volley, piste di pattinaggio e altre ambientazioni.

Xbox Live Games With Gold - giochi di febbraio 2023

For the King - dall'1 al 28 febbraio

Guts N' Goals - dal 16 febbraio al 15 marzo

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che è ancora possibile scaricare i giochi Games With Gold di gennaio 2023: il platform adventure Iris Fall sarà disponibile fino al 31 gennaio, mentre la colorata esperienza sandbox Autonauts potrà essere riscattata fino al 15 febbraio.