Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: ecco i giochi 'gratis' di giugno 2023

A stretto giro di posta dall'annuncio dei nuovi giochi 'gratis' d'inizio giugno su Game Pass arriva anche l'elenco dei prossimi titoli Games With Gold riscattabili dagli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

A partire da giovedì 1 giugno, gli iscritti ai due servizi verdecrociati potranno ampliare la propria ludoteca digitale riscattando una copia 'gratuita' di Adios. L'avventura grafica in prima persona di Mischief cala i patiti del genere nei panni di un allevatore del Kansas costretto a scendere a patti col diavolo per conto della mafia. Il titolo ci immerge nelle atmosfere di un'autentica fattora del Midwest americano per farci vivere una giornata in compagnia dell'uomo che sarà costretto a ucciderci se non riuscirà a farci cambiare idea.

Dal 16 giugno, invece, assisteremo all'ingresso nel catalogo dei Games With Gold di The Vale: Shadow of the Crown, un action adventure che sfrutta l'audio per infrangere la barriera tra il giocatore e il suo personaggio. Il titolo si propone così di dare nuova vita al combattimento medievale per offrire un'esperienza interattiva davvero originale.

Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: titoli Games With Gold di giugno 2023

Adios - dall'1 al 30 giugno

- dall'1 al 30 giugno The Vale: Shadow of the Crown - dal 16 giugno al 15 luglio

A chi ci segue, ricordiamo che è ancora possibile scaricare i giochi Xbox Live Games With Gold di maggio 2023: il termine ultimo per integrare nella propria ludoteca digitale Star Wars Racer è fissato per il 31 maggio, mentre per riscattare una copia 'gratuita' di Hoa su console Xbox avete tempo fino al 15 giugno.