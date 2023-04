Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: il primo gioco gratis di aprile è disponibile

Come da programmi, Microsoft ha inaugurato il nuovo mese mettendo a disposizione di tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate il primo dei due Games with Gold di aprile 2023. Curiosi di scoprire di quale gioco si tratta? Allora siete nel posto giusto!

Il primo dei due Games with Gold di aprile è Out of Space: Couch Edition, un divertente gioco di strategia multiplayer adatto a chiunque in grado di ospitare partite di breve durata per 2-4 giocatori. Assieme ai vostri amici siete invitati a trasferirvi in una casa nello spazio, dove ad attendervi troverete degli alieni tutt'altro che amichevoli. Ogni partita comincia in una casa-astronave generata in maniera procedurale che richiede un'attenta progettazione e un gran lavoro di squadra per trasformarsi in un'abitazione realmente pulita e confortevole. Il vostro compito in qualità di squadra sarà dunque quello di generare risorse, riciclare spazzatura e viscidume alieno, comprare e costruire nuove tecnologie e prendervi cura l'uno dell’altro.

Potete già scaricare Out of Space: Couch Edition su Xbox One e Xbox Series X|S dall'apposita sezione sulle vostre console, oppure se vi torna più comodo dalla pagina del gioco su Microsoft Store. Il titolo rimarrà a disposizione per il riscatto per tutto il mese, dunque fino al 30 aprile. Prima di allora, il 16 aprile per l'esattezza, si unirà alla selezione dei Games with Gold anche Peaky Blinders Mastermind, un'avventura venata di elementi puzzle e criminali in cui dovrete pianificare dei colpi ispirati alla celebre serie televisiva con protagonista Cillian Murphy.

Se questi giochi non vi bastano e siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (piano che al suo interno ingloba pure Xbox Live Gold), allora sappiate che l'annuncio dei nuovi giochi di aprile è dietro l'angolo: se le nostre previsioni sono corrette, possiamo attenderlo nella giornata di martedì.