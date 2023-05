Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: il primo gioco gratis di maggio è disponibile

È appena cominciato il mese di maggio, ciò significa che tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono scaricare il primo dei due nuovi Games with Gold per Xbox One e Series X|S selezionati da Microsoft.

A partire da oggi primo maggio, tutti gli abbonati a due servizi di cui sopra possono aggiungere alla propria raccolta, senza alcun costo aggiuntivo, Star Wars Episode I: Racer, riedizione per Xbox One e Series X|S dell'omonimo videogioco di corse su sgusci lanciato originariamente nel 1999 su PC e Nintendo 64. Il classico di Aspyr Media permette di provare le emozioni delle competizioni di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma, gareggiando a quasi mille all'ora contro altri ventuno pod in ventuno differenti tracciati sparsi in otto mondi unici. La riedizione datata 2020 include il supporto agli Obiettivi e dei comandi al passo dei tempi.

Star Wars Episode I: Racer è il primo dei due Games with Gold di maggio 2023 e rimarrà disponibile al riscatto per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate fino al 31 maggio a questo indirizzo. Se vi torna più comodo, potete riscattarlo comodamente anche dalla sezione dedicata presente sulla dashboard della console. Al momento risulta ancora riscattabile uno dei Games with Gold di aprile 2023, Peaky Blinders: Mastermind (lo sarà fino al 15 maggio), mentre il secondo dei Games with Gold di maggio, Hoa, verrà messo a disposizione a partire dal 16 maggio.

Se questi giochi non vi bastano e siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (piano che comprende al suo interno Xbox Live Gold), allora sappiate che l'annuncio dei nuovi giochi di maggio per Game Pass è dietro l'angolo: stando alle nostre previsioni, dovrebbe avvenire nella giornata di domani2 maggio.