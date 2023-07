Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: il primo gioco di luglio è disponibile al download

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi primo luglio Microsoft ha ufficialmente messo a disposizione un nuovo gioco per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Allora siete nel posto giusto.

Stiamo parlando di Darkwood, un survival horror con visuale dall'alto che punta sull'atmosfera piuttosto che sugli spaventi improvvisi. Nei panni di un uomo sperduto in un foresta del Blocco Sovietico, siete chiamati a sopravvivere ad ogni costo preparando trappole, armi e altri oggetti indispensabili con i materiali rinvenuti durante l'esplorazione. A rendere il tutto ancor più interessante ci pensano la generazione procedurale delle mappe e il ciclo giorno-notte: al calar del buio, dovete infatti rifugiarvi in un nascondiglio se non volete fare una brutta fine...

Graficamente parlando, il gioco dà il meglio di sé su Xbox Series X|S, dove sfoggia una presentazione grafica in 4K. Se volete saperne di più sulle meccaniche di gameplay e la qualità complessiva dell'esperienza, allora vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Darkwood.

Darkwood è il primo dei due Games with Gold di luglio 2023 e rimarrà disponibile al riscatto per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate fino al 31 luglio su questa pagina oppure direttamente sulla dashboard di Xbox One e Series X|S.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per segnalarvi che mentre vi scriviamo risulta ancora riscattabile uno dei Games with Gold di giugno 2023, ossia The Vale: Shadow of the Crown, un peculiare gioco d'azione e avventura interamente basato sui feedback audio e per questo motivo adatto anche ai giocatori ipovedenti. Avete tempo fino al 16 luglio per aggiungerlo alla vostra raccolta. Cosa dite?Questi giochi non vi bastano? Allora date un'occhiata anche ai titoli di fine giugno e inizio luglio per Xbox Game Pass!