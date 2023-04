Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: Hoa e Star Wars tra i giochi gratis di maggio

Dopo aver presentato i controller Xbox Design Lab dedicati a Redfall, i curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire annunciano i nuovi titoli Games With Gold scaricabili a maggio dagli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Da lunedì 1 maggio, gli abbonati ai due servizi verdecrociati avranno l'opportunità di ampliare la propria ludoteca digitale riscattando una copia 'gratuita' di Star Wars Racer. L'arcade racer di Aspyr sprona gli appassionati di Guerre Stellari a sfrecciare sugli sgusci in una serie di gare contro i sabbipodi e le altre specie aliene della Galassia lontana lontana.

Dal 16 maggio, invece, il catalogo dei titoli Games With Gold accoglierà Hoa, il platform di Skrollcat Studio ispirato alle opere dello Studio Ghibli. L'avventura racconta la storia della giovane fata Hoa, chiamata a intraprendere un lungo viaggio dopo essere stata allontanata dalla sua tribù.

Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: giochi di maggio 2023

Star Wars Racer - dall'1 al 31 maggio

Hoa - dal 16 maggio al 15 giugno

Nel caso non l'aveste ancora fatto, vi ricordiamo che è ancora possibile scaricare i giochi Xbox Live Games With Gold di aprile 2023: il termine ultimo per aggiungere alla propria ludoteca digitale Out of Space Couch Edition è fissato per il 30 aprile, mentre per riscattare una copia 'gratuita' di Peaky Blinders Mastermind su console Xbox c'è tempo fino al 15 maggio.