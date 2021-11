Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, leak confermato: ecco i giochi gratis di dicembre

A conferma dei leak sui Games With Gold di dicembre, i curatori del blog di Xbox Wire annunciano ufficialmente i prossimi videogiochi che saranno riscattabili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Tra la fine del 2021 e l'inizio del prossimo anno, tutti gli iscritti ai due servizi di Microsoft potranno accedere a un ventaglio di esperienze particolarmente ricco e diversificato.

Il piatto forte dell'offerta confezionata dalla casa di Redmond sarà rappresentato da The Escapists 2 e Tropico 5 Penultimate Edition: il secondo atto della peculiare serie di "simulatori di evasione" e la versione speciale del quinto capitolo della celebre saga di gestionali cittadini potranno essere riscattati a zero euro per tutta la durata del mese di dicembre e, nel caso di Tropico 5, fino a metà gennaio.

Eccovi allora l'elenco completo dei Games With Gold di dicembre 2021:

The Escapists 2 (Xbox One e Series X/S, dall'1 dicembre al 31 dicembre)

(Xbox One e Series X/S, dall'1 dicembre al 31 dicembre) Tropico 5 Penultimate Edition (Xbox One e Series X/S - dal 16 dicembre al 15 gennaio 2022)

(Xbox One e Series X/S - dal 16 dicembre al 15 gennaio 2022) Orcs Must Die! (Xbox 360, One e Series X/S - dall'1 dicembre al 15 dicembre)

(Xbox 360, One e Series X/S - dall'1 dicembre al 15 dicembre) Insanely Twisted Shadow Planet (Xbox 360, One e Series X/S - dal 16 dicembre al 31 dicembre)

Cosa ne pensate dei giochi "gratis" di dicembre per gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che è ancora riscattare ancora possibile riscattare tre dei quattro titoli Games With Gold di novembre, ossia Moving Out, Kingdom Two Crowns e LEGO Batman 2 DC Super Heroes.