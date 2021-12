Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: Microsoft svela i giochi gratis di gennaio 2022

A ulteriore riprova della bontà delle anticipazioni sui Games With Gold di gennaio 2022 condivise dall'ormai noto leaker billbil-kun di Dealabs, dalle pagine di Xbox Wire la casa di Redmond annuncia i videogiochi che potranno essere riscattati "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Come previsto dalla celebre "gola profonda" di Dealabs, il nuovo anno vedrà l'utenza Xbox abbonata a Live Gold o al tier Ultimate del Game Pass fare spazio nella propria ludoteca digitale a un quartetto di esperienze indipendenti, con uno sguardo rivolto al glorioso passato dei cabinati arcade.

Da gennaio 2022 si potrà infatti riscattare una copia a zero euro dell'action roguelike NeuroVoider e dell'avventura in pixel art Aground, ma si potrà sfruttare la retrocompatibilità avanzata di Xbox Series X/S (e Xbox One) per pizzicare le corde della nostalgia con il leggendario sparatutto arcade Radiant Silvergun e tuffarsi nell'iperspazio digitale di Space Invaders Infinity Gene. Eccovi allora la lista completa dei prossimi giochi gratis per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate:

NeuroVoider: Xbox One e Series X/S - dall'1 al 31 gennaio

Aground: Xbox One e Series X/S - dal 16 gennaio al 15 febbraio

Radiant Silvergun: Xbox 360, One e Series X/S - dall'1 al 15 gennaio

Space Invaders Infinity Gene: Xbox 360, One e Series X/S - dal 16 al 31 gennaio

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei nuovi giochi "gratis" di gennaio 2022 per gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, ma prima vi ricordiamo che è ancora possibile riscattare tre dei quattro Games With Gold di dicembre, ossia The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition e Insanely Twisted Shadow Planet.