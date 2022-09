Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: Microsoft svela i giochi gratis di ottobre

Microsoft concretizza il preannunciato addio ai giochi Xbox 360 nei Games With Gold mensili stilando l'elenco ufficiale dei prossimi giochi gratis riscattabili "gratuitamente" con Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

In ragione dell'addio ai titoli X360, il catalogo dei Games With Gold nel corso del mese di ottobre comprenderà solo due videogiochi. Il primo sarà disponibile da sabato 1 ottobre e il secondo potrà essere scaricato a zero euro da tutti gli iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate da domenica 16 ottobre.

L'offerta di ottobre dei Games With Gold si aprirà con Windbound, l'avventura ispirata a Zelda Wind Waker e Rime, mentre da metà mese sarà possibile riscattare una copia "gratuita" di Bomber Crew Deluxe Edition.

Xbox Games With Gold - giochi gratis di ottobre 2022

Windbound - dall'1 al 31 ottobre

Bomber Crew Deluxe Edition - dal 16 ottobre al 15 novembre

Quanto all'assenza di giochi Xbox 360, nelle scorse settimane gli stessi rappresentanti della casa di Redmond hanno precisato che "i titoli mensili offerti agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold con il programma Games With Gold non includeranno più i giochi per Xbox 360. Ciò è dovuto al sopraggiunto limite nella possibilità di inserire titoli Xbox 360 nel catalogo. Tuttavia, il programma Games with Gold continuerà a includere entusiasmanti titoli per Xbox One e sconti esclusivi ogni mese". Non è chiaro, perciò, se in futuro il catalogo dei Games With Gold riproporrà o meno dei giochi della prima console Xbox o se, al contrario, verrà dato spazio solo ed esclusivamente ai titoli Xbox One.