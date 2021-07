Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: potete giocare gratis a 2 titoli nel weekend

Torna anche questo fine settimana l'iniziativa Free Play Days di Microsoft: se siete abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, in aggiunta a tutti i Games with Gold e ai giochi in catalogo, avete l'opportunità di giocare gratis alle versioni complete di ben due giochi per Xbox lungo tutto il weekend.

Questo fine settimana sul menu ci sono R.B.I. Baseball 21 e Dead by Daylight. Una volta che li avrete scaricati da Xbox Store, potrete giocarli senza alcuna limitazione fino alle ore 08:59 di lunedì 12 luglio. Avrete quindi abbastanza tempo a disposizione per valutarne l'eventuale acquisto, che potrà essere effettuato a prezzo scontato. R.B.I. Baseball 21 è offerto a 20,09 euro anziché 29,99 euro, mentre Dead by Daylight a 14,99 euro invece di 29,99 euro (per quest'ultimo sono in sconto anche i DLC).

R.B.I. Baseball 21 è un gioco sportivo dal ritmo serrato e facile da imparare, perfetto per chiunque voglia cominciare subito a giocare. Comprende la modalità create-a-player, che permette di creare un giocatore su misura da trasformare in leggenda della MLB. Tra i giochi online più celebri degli ultimi anni, Dead by Daylight è un gioco multiplayer asimmetrico in cui un giocatore assume il ruolo del feroce killer e gli altri quattro quello dei sopravvissuti, i quali devono fare di tutto per non farsi catturare, torturare e uccidere. Dead by Daylight è già disponibile nel catalogo base di Xbox Game Pass, pertanto l'iniziativa Free Play Days che lo riguarda è indirizzata principalmente agli abbonati Gold.