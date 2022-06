Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: Relicta guida i giochi gratis di luglio

Dalle colonne del "blog istituzionale" di Xbox Wire, Microsoft stila l'elenco completo dei titoli Games With Gold scaricabili gratis a luglio su Xbox One e Series X/S dagli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Per aiutarci a combattere la canicola di questi giorni, la casa di Redmond ci invita a immergerci nella rinfrescante esperienza di Relicta, un puzzle adventure in soggettiva ambientato su di un pianeta alieno pieno di enigmi da risolvere attraverso degli equipaggiamenti ipertecnologici con cui piegare la gravità.

Nella rosa di Games With Gold di luglio troviamo anche Beasts of Maravilla Island, una frizzante avventura da vivere all'interno di una giungla ricca di segreti da scoprire e di animali esotici da fotografare. Senza indugiare oltre, eccovi l'elenco completo dei videogiochi che entreranno a far parte dei Games With Gold da qui ai prossimi giorni:

Beasts of Maravilla Island - disponibile dall'1 al 31 luglio

- disponibile dall'1 al 31 luglio Relicta - disponibile dal 16 luglio al 15 agosto

- disponibile dal 16 luglio al 15 agosto Thrillville: Off the Rails - disponibile dall'1 al 15 luglio

- disponibile dall'1 al 15 luglio Torchlight - disponibile dal 16 al 31 luglio

Cosa ne pensate dei Games With Gold di luglio? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che da qui a fine mese c'è ancora tempo per riscattare gratis gli ultimi titoli Games With Gold di giugno, ossia Aven Colony, Project Highrise Architect's Edition e Raskulls.