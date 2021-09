Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: ultimo giorno per riscattare 2 giochi gratis

Avete già riscattato i Games with Gold di agosto e settembre 2021? Se sì, allora potete anche passare avanti; in caso contrario, vi consigliamo di sbrigarvi, poiché due dei giochi gratis degli ultimi due mesi stanno per essere rimossi dalla selezione.

Stiamo parlando di Yooka-Layle, offerto come parte della selezione di agosto, e Zone of the Enders HD Collection, che invece è stato incluso tra i giochi gratuiti settembre. Per entrambi rappresenta l'ultimo giorno all'interno della promozione Games with Gold, pertanto se siete abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e non li avete ancora riscattati, vi consigliamo di farlo subito prima che sia troppo tardi. Vi basterà entrare nella sezione dedicata dalla vostra console Xbox oppure, se vi torna più comodo al momento, dirigervi a questo indirizzo.

Yooka-Layle è un gioco di piattaforme 3D sviluppato da Playtonic, team composto in larga parte da veterani di Rare, e che si configura come un erede spirituale di Banjo e Kazooie. Zone of the Enders HD Collection è invece una raccolta per Xbox 360 comprendente Zone of the Enders e Zone of the Enders The 2nd Runner, due frenetici sparatutto a base di mech prodotti da Hideo Kojima.

Domani 16 settembre entrerà a far parte dei Games with Gold Mulaka, un gioco d'azione ed avventura in 3D basato sulla cultura indigena Tarahumara. Warhammer Chaosbane, invece, continuerà ad essere disponibile fino al 30 settembre.