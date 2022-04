Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: alla scoperta dei giochi gratis di maggio

Dopo aver solleticato la curiosità degli appassionati di videogiochi con l'annuncio dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, Microsoft si affaccia sulle pagine del blog di Xbox Wire per stilare l'elenco dei titoli che rientreranno a maggio nell'offerta Games With Gold per gli iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

Da domenica 1 maggio, tutti gli abbonati a Live Gold e al tier Ultimate di Xbox Game Pass avranno modo di riscattare "gratuitamente" una copia del platform adventure Yoku's Island Express e dell'arcade racer "in salsa acquatica" Hydro Thunder Hurricane. Dal 16 maggio, invece, sarà possibile rimpolpare la propria ludoteca digitale su console Xbox con The Inner World The Last Wind Monk e Viva Pinata Party Animals.

Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate - Games With Gold di maggio 2022

Yoku's Island Express - dall'1 al 31 maggio

The Inner World - The Last Wind Monk - dal 16 maggio al 15 giugno

Hydro Thunder Hurricane - dall'1 al 15 maggio

Viva Piñata Party Animals - dal 16 al 31 maggio

Prima di lasciarvi al trailer di annuncio dei nuovi Games With Gold di maggio, vi ricordiamo che il termine ultimo per riscattare i due titoli offerti ad aprile da Microsoft agli abbonati a Live Gold e Game Pass Ultimate, Another Sight e MX vs ATV Alive, è fissato per il 30 aprile.