Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: il secondo gioco gratis di febbraio è disponibile

Come promesso, nella giornata di oggi Microsoft ha messo a disposizione secondo gioco gratis di febbraio per gli abbonati a Xbox Live Gold, un beneficio di cui possono godere anche tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate su console Xbox.

Stiamo parlando di Guts 'N Goals, un insolito gioco di calcio che in teoria avrebbe dovuto debuttare nella selezione dei Games with Gold nella giornata di domani 16 febbraio, ma che - come ci segnalano i colleghi di TrueAchievements - risulta già essere disponibile al download su Xbox One e Xbox Series X|S per tutti gli abbonati. Va così ad affiancare For the King, il primo dei due Games with Gold di febbraio, e Autonauts, che invece ha debuttato a gennaio e si appresta ad essere rimosso definitivamente (riscattatelo se non lo avete ancora fatto!).

Guts 'N Goals rimarrà tra i Game with Gold fino al 15 marzo, dunque avete tutto il tempo per aggiungerlo alla vostra raccolta. Trattasi di un gioco di calcio colorato e molto particolare, in cui i palloni possono essere dischi da hockey ed è possibile usare una mazza al posto dei piedi. Include ben trenta eroi unici, ognuno dotato di un'abilità speciale, e tanti stadi che promuovono differenti modi di giocare, come la spiaggia o la pista di pattinaggio. Ad animare ulteriormente le sfide (singolo giocatore, cooperativa o multiplayer) ci pensano dei modificatori casuali che possono mescolare tutto nel giro di pochi secondi.