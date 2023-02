Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, sorpresa: i giochi gratis di marzo sono tre!

Dopo aver lanciato Xbox Game Pass su PC in altri 40 Paesi, Microsoft riguadagna le pagine del 'blog istituzionale' di Xbox Wire per svelare i titoli Games With Gold che saranno scaricabili 'gratuitamente' a marzo dagli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Con l'annuncio dei nuovi titoli Live Gold di marzo 2023 arriva anche una gradita sorpresa per tutti gli iscritti al servizio: per il prossimo mese, la casa di Redmond ha infatti deciso di ampliare l'offerta contenutistica dei Games With Gold proponendo tre videogiochi.

A partire dall'1 marzo sarà possibile aggiungere alla propria ludoteca una copia 'gratuita' di Truberbrook e Sudden Strike 4 Complete Collection: l'avventura grafica dello studio BTF con protagonista il giovane scienziato americano Hans Tannhauser e l'edizione completa dello strategico bellico di Kite Games potranno essere riscattati su Microsoft Store dall'1 al 31 marzo. Il terzo gioco, l'action adventure a tinte dark Lamentum, sarà invece disponibile dal 16 marzo al 15 aprile.

Xbox Live Games with Gold: giochi di marzo 2023

Trüberbrook - dall'1 al 31 marzo

Sudden Strike 4 - dall'1 al 31 marzo

Lamentum - dal 16 marzo al 15 aprile

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è ancora possibile scaricare i giochi Xbox Live Games With Gold di febbraio 2023: il termine ultimo per aggiungere alla propria ludoteca digitale lo strategico a turni For the King scade quest'oggi, 28 febbraio, mentre per la frizzante esperienza arcade a tinte calcistiche Guts 'N Goals ci sarà tempo fino al 15 marzo.