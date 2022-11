Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: svelati i giochi gratis di dicembre

In attesa di conoscere i nuovi giochi gratis di dicembre su Xbox Game Pass, facciamo un salto sul 'blog istituzionale' del team Xbox per scoprire i nuovi Games With Gold di dicembre da riscattare tramite Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Con l'ormai certificato addio ai videogiochi Xbox 360 dal catalogo dei Games With Gold, per il terzo mese consecutivo Microsoft decide di offrire solo due titoli agli iscritti a Xbox Live Hold. Dall'1 dicembre 2022 sarà possibile riscattare una copia gratuita di Colt Canyon, un frenetico sparatutto arcade in pixel art sviluppato da Retrific e prodotto da Headup Games. Il titolo promette di regalare diverse ore di divertimento a tutti gli appassionati di videogiochi cooperativi in locale, grazie alle numerose sfide in salsa western da completare a schermo condiviso.

Il secondo titolo in 'regalo' a dicembre per tutti gli iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate sarà Bladed Fury, un action platform a scorrimento ambientato in una dimensione ispirata alla mitologa cinese.

Games With Gold di dicembre

Colt Canyon - dall'1 al 31 dicembre 2022

Bladed Fury - dal 16 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023

Prima di lasciarvi ai commenti, vi esortiamo a scaricare i titoli Games With Gold di novembre: Praetorians HD Remaster sarà 'gratis' fino al 30 novembre, mentre per Dead End Job il termine ultimo per riscattarlo a zero euro su Xbox tramite Live Gold o Game Pass Ultimate è fissato per il 15 dicembre.