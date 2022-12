Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate: annunciati i giochi gratis di gennaio 2023

In attesa di svelare la prima tornata di giochi gratis a gennaio su Xbox Game Pass, la casa di Redmond riguadagna le pagine di Xbox Wire per annunciare ufficialmente i titoli Games With Gold che potranno essere riscattati da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Con l'ormai certificato addio ai giochi Xbox 360 dai Games With Gold, anche stavolta Microsoft decide di offrire solo due titoli agli iscritti a Xbox Live Gold. A partire dall'1 gennaio 2023 sarà possibile aggiungere alla propria ludoteca Iris Fall, un platform adventure che cala gli appassionati del genere in una dimensione a tinte dark per invitarli a risolvere tutta una serie di enigmi nella cornice di uno scenario con elementi 2D e 3D.

Dalla seconda metà di gennaio, e fino al 15 febbraio 2023, sarà invece possibile divertirsi a costruire un proprio angolo di 'paradiso contadino' con gli strumenti creativi integrati in Autonauts, una colorata esperienza sandbox piena di compiti da svolgere per assicurare un futuro alla propria fattoria interattiva.

Games With Gold di gennaio 2023

Iris Fall - dall'1 al 31 gennaio

Autonauts- dal 16 gennaio al 15 febbraio 2023

Prima di lasciarvi ai commenti, vi esortiamo a scaricare i giochi Games With Gold di dicembre: lo sparatutto in pixel art Colt Canyon sarà gratis fino al 31 dicembre, mentre per l'action platform Bladed Fury il termine ultimo per ottenerlo in regalo con Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate è fissato per il 15 gennaio.