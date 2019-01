Xbox Live Gold in bundle con il Game Pass in futuro, suggerisce Ybarra

Lo straordinario successo commerciale del servizio in abbonamento di Xbox Game Pass ottenuto da Microsoft nel 2018 ha reso ancora più evidente la mancanza di offerte che consentano all'utenza Xbox One di ottenere il Game Pass e Xbox Live Gold tramite una sottoscrizione congiunta.

In qualità di vicepresidente della divisione Xbox, Mike Ybarra ha così provato a farsi carico delle richieste degli appassionati e, tramite il suo profilo Twitter, ha aperto alla possibilità di introdurre un futuro questo servizio.

"Ogni feedback è un buon feedback", ha infatti chiosato lo stesso Ybarra suggerendo come Microsoft sia intenzionata a facilitare la vita digitale dei giocatori di Xbox One attraverso una funzione che permetta loro di unificare i due servizi in abbonamento.

L'introduzione di un bundle che comprenda dai 6 ai 12 mesi di sottoscrizione al Game Pass e a Xbox Live Gold potrebbe garantire un risparmio minimo sul prezzo dell'abbonamento mensile ai due servizi, come d'altronde avviene già adesso ma con la necessità di "gestire" i due canoni in maniera completamente separata. Soprattutto negli Stati Uniti, dove la modifica al format del servizio di Xbox All Access ha lasciato perplessi coloro che hanno deciso di fruire dell'offerta all-inclusive di Microsoft.

Sempre nel corso della recente sessione di domande e risposte tenuta con i propri follower, Mike Ybarra ha negato in maniera categorica le voci di corridoio riguardanti un aumento del prezzo del Game Pass in un periodo non meglio precisato del 2019.