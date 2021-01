Xbox Live Gold: Microsoft conferma l'aumento di prezzo dell'abbonamento

Sembra proprio che le voci di questa mattina sul probabile aumento di prezzo dell'abbonamento a Xbox Live Gold non fossero infondate, dal momento che il sito ufficiale di Microsoft si è appena aggiornato con tutti i dettagli sull'aumento dei costi del servizio.

L'aumento in questione è di 1 dollaro per l'abbonamento mensile e di 5 dollari per quello trimestrale: questo significa che in territorio americano i nuovi prezzi saranno i seguenti:

Abbonamento di 1 mese a Xbox Live Gold: 10,99 dollari

Abbonamento di 3 mesi a Xbox Live Gold: 29,99 dollari

Abbonamento di 6 mesi a Xbox Live Gold: 59,99 dollari

Va precisato che chiunque abbia già un abbonamento attivo non dovrà far nulla e i nuovi prezzi verranno applicati solo al momento del rinnovo. Tutti gli altri dovranno invece adeguarsi alle modifiche apportate da Microsoft. Al momento non è chiaro quali siano i paesi al di fuori dell'America che subiranno questa modifica, ma Microsoft ha confermato che nei prossimi giorni verrà inviata una mail a tutti i diretti interessati e l'aumento dei prezzi entrerà in vigore solo dopo 45 giorni dalla ricezione di questo messaggio. Se le modifiche coinvolgeranno anche il mercato italiano lo scopriremo solo tra qualche giorno, quando gli abbonati segnaleranno di aver ricevuto l'e-mail in questione.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che tra i Games With Gold di febbraio 2021 c'è anche Gears 5.