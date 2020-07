Xbox Live Gold: Microsoft conferma la rimozione dell'abbonamento da 12 mesi

Lo scorso giovedì non è passata inosservata la rimozione dell'opzione per l'acquisto di un abbonamento annuale di Xbox Live Gold, servizio premium di casa Microsoft che concede l'opportunità di giocare online e offre quattro giochi gratis al mese.

Il taglio da 12 mesi non risulta più acquistabile né dal Microsoft Store, né presso molti rivenditori in giro per il mondo. La scomparsa di questa tipologia di abbonamento, disponibile praticamente dagli albori del servizio, ha dato il via a molte speculazioni in merito alla strategia della casa di Redmond all'alba della nuova generazione di console. Fino ad oggi, in ogni caso, in mancanza di comunicazioni ufficiali continuava a rimanere in piedi anche l'ipotesi di un errore.

C'ha pensato la stessa Microsoft a dirimere ogni dubbio, annunciando che la rimozione dell'opzione per l'acquisto di un abbonamento Xbox Live Gold da 12 mesi è stata intenzionale. Parlando con TrueAchievement, un portavoce ha dichiarato: "Microsoft ha deciso di rimuovere la SKU di Xbox Live Gold da 12 mesi dallo Store online. I clienti possono ancora sottoscrivere i tagli da uno o tre mesi di Xbox Live Gold attraverso il negozio digitale".

Come mai la compagnia ha deciso di eliminare quest'opportunità? Molto probabilmente c'è la volontà di spingere il più completo Xbox Game Pass Ultimate, che oltre ai benefici del Gold, include anche tutti quelli di Xbox Game Pass per Console, Xbox Game Pass per PC e, da settembre, persino il servizio Project xCloud!