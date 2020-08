Xbox Live Gold, online presto gratis? Microsoft smentisce le voci con una nota ufficiale

Nelle ultime settimane le speculazioni sulla possibile scomparsa dell'abbonamento a Xbox Live Gold in vista di Xbox Series X hanno tenuto banco grazie anche ai tanti cambiamenti apportati da Microsoft. Il colosso di Redmond ha però smentito con una nota ufficiale.

La scomparsa dell'abbonamento da 12 mesi a Xbox Live Gold, i recenti cambiamenti ai termini di servizio che si riferiscono a "Xbox Online Service" e l'annuncio del free-to-play per il multiplayer di Halo Infinite hanno infatti alimentato le voci sulla possibile prossima gratuità del servizio che consente di giocare online su Xbox One.

La redazione di WindowsCentral ha contattato direttamente un portavoce di Microsoft per chiedere chiarimenti sulla questione, ricevendo questa risposta: "L'aggiornamento a Xbox Online Service nella sezione sui Termini di Servizio Microsoft fa riferimento al servizio Xbox sottostante che include funzionalità come il cross-save e le richieste di amicizia. Questo aggiornamento linguistico non ha lo scopo di distinguere il servizio sopracitato dall'abbonamento Xbox Live Gold a pagamento. Non sono state apportate modifiche all'esperienza del servizio o a Xbox Live Gold".

Insomma, a quanto pare Xbox Live Gold continuerà ad esistere a far parte dell'Xbox Game Pass Ultimate. A partire dal prossimo 15 settembre esordirà inoltre il nuovo servizio Xbox Cloud Gaming.