Xbox Live Gold e Xbox Game Pass: gli abbonamenti mensili costano un euro fino al 4 gennaio

Per chiudere l'anno,offre una ghiotta proposta ai suoi utenti: gli abbonamenti mensili acostano 1 cadauno fino al 4 gennaio 2018.

Se voleste approfittare dell'interessante offerta, vi rimandiamo direttamente sullo store Microsoft, dove potrete effettuare l'acquisto dei due abbonamenti: qui per Xbox Live Gold e qui per Xbox Live Gold. Vi ricordiamo che lo sconto è valido per un totale di 16 giorni a partire da oggi (e non è usufruibile da parte di chi possiede già i rispettivi abbonamenti).

Rimanendo in tema, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato svelato da Larry Hyrb che Devil May Cry 4 Special Edition e NBA Playgrounds saranno inseriti nel catalogo di Xbox Game Pass durante il mese di gennaio (le restanti novità dovrebbero essere annunciata a breve da Microsoft).