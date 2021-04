Xbox Live gratis per i free-to-play, tranne per COD Warzone e Destiny 2... come mai?

Microsoft sta preparando il terreno per una delle più grandi rivoluzioni di sempre per Xbox Live: prossimamente, i giocatori in possesso di una delle console della casa di Redmond non avranno più bisogno di sottoscrivere un abbonamento Gold per giocare online ai free-to-play.

La rimozione dell'obbigo di un abbonamento a Xbox Live Gold per giocare ai free-to-play uniformerà il servizio di Microsoft alla concorrenza (sul PSN la sottoscrizione a PlayStation Plus non è mai stata obbligatoria per i free-to-play), ma al momento possono beneficiare di questo vantaggio solamente gli iscritti al programma Insider, indipendentemente dal canale al quale appartengono.

Il motivo per il quale la funzionalità non è ancora stata estesa all'intera utenza Xbox è presto detto: ci sono ancora delle imperfezioni da limare. Nel momento in cui vi scriviamo, ad esempio, agli Insider è ancora richiesto un abbonamento Gold per giocare a Call of Duty Warzone e Destiny 2, gli unici due titoli a rappresentare un'eccezione. A quanto pare in entrambi i casi è richiesto un intervento da parte degli sviluppatori, che ad oggi non è ancora arrivato. C'è da dire che i due giochi presentano una storia "particolare": Call of Duty Warzone è nato come un add-on del gioco premium Call of Duty Modern Warfare, mentre Destiny 2 un tempo era un gioco a pagamento (anche su PS4 e PS5 richiede ancora un abbonamento Plus), quindi è possibile che entrambi richiedano delle modifiche al codice.

Non sappiamo quando (e se) verrà pubblicato un fix per i suddetti giochi, e neppure quando l'aggiornamento della policy di Xbox Live Gold verrà reso pubblico. Restiamo in attesa di un annuncio da parte di Microsoft.