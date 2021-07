Xbox Live, il logo sparisce dal Microsoft Store: un altro passo verso il pensionamento?

Gli attentissimi occhi dei fan di Redmond hanno notato un piccolo, ma sostanziale cambiamento all'interno delle schede dei videogiochi in vendita in formato digitale sul Microsoft Store.

Fino a poco tempo fa, i giochi con funzionalità online erano contrassegnati dal bollino di Xbox Live: quest'ultimo, essendo figlio di un'epoca passata, mal si sposava tuttavia con il nuovo bollino "Ottimizzato per Xbox Series X|S", di conseguenza per appagare gli occhi dei visitatori nel negozio digitale Microsoft ha deciso di fare qualcosa per il logo di Xbox Live. L'intervento, tuttavia, si è rivelato più radicale del previsto: il nuovo logo è effettivamente in linea con l'esperienza visiva attuale, ma non presenta più la parola Live. Adesso c'è scritto solamente Xbox, come potete vedere in calce a questa notizia.

Quella che potrebbe essere solo una banale modifica visiva, è stata vista da alcuni come un ulteriore passo verso il definitivo pensionamento di Xbox Live, del quale si vocifera da molti mesi. L'argomento è tornato alla ribalta in questi giorni, quando anche Jeff Grubb ha parlato di una possibile soppressione di Xbox Live in favore del ben più moderno Xbox Game Pass Ultimate: secondo il giornalista, ciò avverrà quando il numero di abbonati a Game Pass raggiungerà una soglia definitiva soddisfacente da Microsoft (le ultime stime parlano di quota 23 milioni, secondo Corden di WindowsCentral). Ne approfittiamo per ricordarvi che nei mesi scorsi Microsoft ha anche abolito l'obbligo di Xbox Live Gold per giocare ai free-to-play.