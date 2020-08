Xbox Live: 5 euro di credito gratis ad alcuni fortunati giocatori

S'è parlato per molti giorni della possibile conversione di Xbox Live Gold in un servizio gratis, ma mentre le speranze dei giocatori continuavano a crescere, Microsoft ha smentito il tutto con una nota ufficiale. Alcuni fortunati, in ogni caso, hanno avuto ugualmente un buon motivo per gioire.

In queste ore molti utenti stanno ricevendo all'interno della propria casella di Xbox Live un messaggio di Microsoft con allegato un buono sconto di 5 euro in regalo, liberamente spendibile sulla piattaforma. Riscattarlo è molto semplice, poiché non bisogna far altro che aprire la comunicazione della casa di Redmond. Si tratta senza dubbio di un regalo gradito, dal momento che proprio in questi giorni si stanno svolgendo i saldi estivi Ultimate Game Sale, con sconti su una moltitudine di giochi per Xbox One, e un ulteriore risparmio non può far altro che piacere. Un'ottima idea sarebbe inoltre quella di approfittare del buono per espandere uno sei servizi della casa, da Xbox Game Pass al già citato Xbox Live Gold.

La distribuzione del buono sconto sembra tuttavia essere casuale, per cui al momento non è possibile prevedere a chi verrà inviato. Qualcuno tra voi lo ha ricevuto?