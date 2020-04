Xbox LIVE offline il 30 aprile, obiettivi e PES 2020 non funzionano

Problemi per Xbox LIVE all'alba di questa mattina, giovedì 30 aprile. Tramite gli account di supporto ufficiali Microsoft conferma la presenza di difficoltà legate agli obiettivi, inoltre la componente online di eFootball PES 2020 non funziona.

Nello specifico oltre al problema con gli obiettivi (pare parzialmente risolto) la pagina di stato Xbox LIVE segnala difficoltà con eFootball PES 2020 dalle 05:09 del mattino, nel momento in cui scriviamo le problematiche non sono state risolte. Non è chiaro quale sia esattamente il problema e il messaggio di avviso pubblicato da Microsoft risulta piuttosto generico: "gentili abbonati Xbox, abbiamo riscontrato un problema del servizio. Ci scusiamo per l'inconveniente. Ricontrollate in seguito per aggiornamenti."

Gli altri servizi legati alle piattaforme Xbox LIVE e Xbox Store funzionano regolarmente e l'unico gioco per il quale viene segnalato un problema è proprio eFootball PES 2020 per Xbox One. Microsoft sta lavorando per riportare la situazione alla normalità, restiamo in attesa quindi di aggiornamenti. Qualcuno di voi ha registrato problemi con Xbox LIVE nella notte o durante le prime ore del mattino? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto riservato ai commenti.