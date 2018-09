Xbox LIVE offline: problemi con il gioco online e gli acquisti sullo store

Problemi su Xbox LIVE: tramite la pagina di stato del servizio apprendiamo la presenza di problematiche per quanto riguarda gli ambiti Social, Gioco Online e Xbox Store, con l'impossibilità di fare acquisti o scaricare contenuti presenti in libreria.

Xbox Store

Acquisto di articoli, riscatto di codici o download di acquisti

Piattaforme interessate: Xbox One Xbox su altri dispositivi

Servizi interessati: Acquistare elementi scaricabili

Aggiornamento più recente: I nostri tecnici e sviluppatori stanno lavorando alla risoluzione del problema relativo all'acquisto di contenuti riscontrato da alcuni membri. Grazie per la pazienza, ricontrolla in seguito.

Xbox LIVE

Matchmaking del gioco, memorizzazione cloud, ricerca di amici, Game DVR, classifiche, modifica di avatar o immagini

Piattaforme interessate: Xbox One Xbox 360 Xbox su Windows 10

Servizi interessati: Accedere o recuperare i dati salvati utilizzando lo spazio di archiviazione sul cloud

Aggiornamento più recente: Il problema relativo alla visualizzazione di Obiettivi, Lista amici o attività degli amici riscontrato da alcuni membri è stato identificato. Grazie per la pazienza. Il team responsabile del servizio sta lavorando per risolverlo al più presto.



Questo è quanto si legge al momento sulla pagina di Stato di Xbox LIVE, i disservizi sono già stati individuati e sono attualmente in via di risoluzione, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.