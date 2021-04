Xbox Live: la possibilità di giocare i F2P senza abbonamento è sempre più vicina

Stando alle ultime informazioni diffuse dagli Insider Xbox, dovrebbe mancare davvero poco alla pubblicazione di un aggiornamento per le console di nuova e vecchia generazione in grado di rimuovere definitivamente l'obbligo di un abbonamento per usufruire delle modalità online dei free to play come Fortnite Capitolo 2 e Call of Duty Warzone.

A distanza di poche ore dalla segnalazione di problemi con i free to play come Destiny 2 Una Nuova Luce, pare che anche gli Xbox Omega Insiders, ovvero gli ultimi a ricevere gli aggiornamenti, abbiano ricevuto l'update che sblocca i giochi gratuiti. Per chi non lo sapesse, chi è parte del cosiddetto Omega Ring riceve gli aggiornamenti in prossimità del lancio e solitamente senza particolari bug: ciò significa che la pubblicazione di questo firmware potrebbe essere più vicina di quanto possiamo immaginare. Installando l'update in questione è possibile non solo giocare ai free to play senza un abbonamento a Xbox Live Gold, ma anche usufruire dei servizi Cerca un gruppo e Party Chat.

In attesa che Microsoft decida di permettere a tutti di installare l'aggiornamento, vi ricordiamo che anche GTA 5 e Borderlands 3 fanno parte della nuova ondata di offerte sullo store Xbox.