Xbox Live: problemi per il servizio dopo la conferenza Microsoft

La conferenza Xbox dell'E3 2019 si è appena conclusa e i numerosi annunci fatti nel corso dell'evento hanno causato più di qualche problema al servizio targato Microsoft.

Al momento non è infatti possibile fare acquisti sia su Xbox One che sul Microsoft Store di Windows 10 e, purtroppo, non si può nemmeno accedere alla propria libreria digitale. Ecco di seguito il messaggio presente sul sito ufficiale:

"Sappiamo che alcuni membri potrebbero avere problemi relativi all'acquisto di contenuti. Stiamo lavorando per risolverli al più presto e forniremo costanti aggiornamenti in merito."

Se volete quindi correre a prenotare la nuova espansione di Forza Horizon 4, LEGO Speed Champions, oppure scaricare il nuovo contenuto aggiuntivo di State of Decay 2 interamente basato sul comparto narrativo, dovrete attendere ancora un po'.

