Xbox Live: riscontrati problemi con l'acquisto di giochi retrocompatibili

Come segnalato sulla pagine del supporto tecnico di Microsoft, Xbox Live sta attualmente soffrendo di alcuni problemi legati all'acquisto e al download dei giochi inclusi nel programma Backward Compatibility di Xbox One.

"Siamo consapevoli che alcuni utenti non riescono ad acquistare contenuti retrocompatibili su Xbox One", leggiamo dalla pagina di Xbox Live Status. "Nel mentre investighiamo sulle cause del problema, procedete all'acquisto dei contenuti tramite il sito web del Microsoft Store. I nostri ingegneri e sviluppatori stanno lavorando senza sosta per riuscire a risolvere i problemi che stanno impossibilitando gli utenti nei loro acquisti. Rimanete sintonizzati, e grazie per la vostra pazienza".

Nell'attesa che il colosso di Redmond riesca a risolvere definitivamente il problema, quindi, potete usufruire del sito web del Microsoft Store, nel caso non riusciate ad acquistare i titoli retrocompatibili direttamente dalla vostra console.

Recentemente, Microsoft ha confermato che Xbox One può ad oggi contare su un totale di 550 titoli retrocompatibili, di cui 180 sono stati aggiunti nel corso del 2018.