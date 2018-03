Xbox LIVE: scoperto un nuovo bug relativo alla privacy

Su Reddit è stato segnalato un bug relativo a, che in alcune situazioni non meglio precisate mostra in ogni caso il vero nome del giocatore, anche se nel menu di sistema è stato impostato il livello di privacy più restrittivo.

Il glitch viene definito "randomico" dagli utenti di Reddit e non è chiaro da cosa sia effettivamente causato e in quali situazioni si verifichi, numerosi utenti però segnalano la presenza del proprio nome e cognome in bella vista sul network al podto dl nickname, nonostante abbiano scelto di non rendere pubblici questi dati.

Il consiglio al momento è quello di controllare le impostazioni privacy sulla console e spuntare l'opzione "nascondi il nome reale" nel caso non fosse già selezionata. Restiamo in attesa di chiarimenti da parte di Microsoft.