Xbox Live e server EA non funzionano: da FIFA a Plants vs Zombies, problemi di connessione

I servizi di supporto di Electronic Arts e Xbox Live stanno investigando su di alcuni disservizi che stanno interessando la propria utenza: se state sperimentando alcune problematiche, sappiate dunque che molto probabilmente non siete i soli.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del servizio di supporto di EA ha pubblicato un cinguettio in cui rende noto che il team è consapevole del sussistere di diverse problematiche. In particolare, si confermano problemi di connettività per i giochi a firma Electronic Arts. Le cause di tale inconveniente non sembrano al momento essere ancora state chiarite, ma i tecnici di EA sono al lavoro per cercare di offrire una soluzione al problema. Nel commentare il Tweet, sono moltissimi i videogiocatori che lamentano effettivamente malfunzionamenti: tra i giochi maggiormente interessati sembra esservi FIFA 21, ma non mancano segnalazioni anche per altre produzioni EA, come Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, su molteplici piattaforme.



Parallelamente, anche l'assistenza Xbox conferma che alcune mancanze stanno attualmente interessando Xbox Live. In particolare il portale di supporto conferma problematiche in corso per quanto riguarda l'avvio di giochi e applicazioni. Anche in questo caso, il servizio di assistenza conferma di star lavorando per risolvere ogni problema nel modo più rapido possibile.