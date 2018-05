Xbox Live: al via un weekend multigiocatore gratuito su Xbox One e Xbox 360

Nelle scorse ore Microsoft ha lanciato l'iniziativa Free Play Days For All su Xbox One e Xbox 360. Fino alle 9:00 (ora italiana) di lunedì 21 maggio tutti i giocatori sprovvisti di una sottoscrizione a Xbox Live Gold attiva potranno accedere al multigiocatore online dei propri titoli preferiti.

Si tratta di un'ottima occasione per giocare online assieme ai propri amici e per testare Rainbow Six Siege, titolo multiplayer online di Ubisoft anch'esso protagonista di un weekend gratuito. Gli utenti che lo proveranno potranno conservare i progressi ottenuti nel caso decidessero di acquistare il gioco completo dopo il periodo di prova.

Non finisce qui, poiché questo weekend tutti i membri di Xbox Live possono giocare gratuitamente anche ad un titolo spiccatamente single player, ovvero Fallout 4 di Bethesda. Cosa ve ne pare di questa iniziativa? Ne approfitterete? Per l'occasione, Microsoft ha anche pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra i Deals With Gold di questa settimana ci sono Batman Arkham Knight, Devil May Cry 4 Special Edition, Friday The 13th The Game, Injustice 2 e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, giusto per citarne qualcuno.