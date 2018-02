Xbox Live: weekend di gioco gratuito dal 16 al 19 febbraio

A partire dalle ore 09:01 di domani, venerdì 16 febbraio, tutti gli utentipossessori di Xbox One e Xbox 360 potranno provare un weekend di gioco online gratuito, a prescindere dallo status della propria sottoscrizione al servizio.

I "Free Play Days" offerti da Microsoft saranno quindi disponibili da domani fino a lunedì, 19 febbraio, quando alle ore 08:59 l'iniziativa vedrà la sua conclusione.

In questo lasso di tempo, gli utenti avranno occasione di provare le modalità multiplayer online di Rainbow Six: Siege, Overwatch ed NBA 2K18, tutti e tre in prova gratuita durante il fine settimana.

Approfitterete dell'iniziativa lanciata da Microsoft per provare l'online dei vostri giochi preferiti?