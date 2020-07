Xbox Lockhart a soli 299 dollari o meno? Si fa largo una nuova voce

Non intendono affatto arrestarsi le discussioni su Xbox Lockhart, console non ancora annunciata che secondo numerosi e insistenti rumor dovrebbe andare a rappresentare un'alternativa meno potente e più economica a Xbox Series X.

Più fonti identificano in agosto come il mese scelto da Microsoft per la presentazione di questa nuova console al mondo. Esattamente come PlayStation 5 Digital Edition, anche Xbox Lockhart dovrebbe fare a meno di un lettore di dischi e quindi affidarsi alla sola distribuzione digitale. Contrariamente alla variante economica di Sony, che è uguale in tutto e per tutto a PlayStation 5 con l'unica eccezione del lettore, Xbox Lockhart sarebbe invece una console diversa da Xbox Series X, meno potente e molto più economica.

Alcuni fonti ritengono che Xbox Series X e Xbox Lockhart avranno la stessa CPU, ma differiranno per quanto concerne la potenza bruta, con la prima capace di sprigionare 12 TFlops e la seconda ferma a "soli" 4 TFlops (con una risoluzione target tra 1080p e 1440p), anche se qualcuno ritiene che sarà perfino più potente.

Poche ore fa sì è unito alla discussione pure Ryan McCaffrey di IGN. Durante l'ultima puntata di IGN Unlocked, ha fatto un recap delle voci e ha consigliato agli ascoltatori di non sottovalutare i presunti 4 TFlops di Xbox Lockhart facendo l'errore di metterli a confronto con i 6 TFLops dell'attuale Xbox One X, poiché i primi sarebbero il frutto di una tecnologia più avanzata ed evoluta. Dopodiché si è sbilanciato sul prezzo, affermando d'aver sentito da alcune fonti che Xbox Lockhart potrebbe costare 299 dollari o anche meno, il che l'allocherebbe nell'attuale fascia di Xbox One S rendendola ben più economica di Xbox One X. In tempi recenti, l'analista indipendente Benji-Sales si era invece sbilanciato indicando una fascia compresa tra 299 e 349 dollari.

Si tratterebbe sicuramente di un prezzo interessante, ma ovviamente vi consigliamo di prendere tutto quanto con le pinze. Anche se ormai l'esistenza di Xbox Lockhart sembra avere tutti i connotati di un segreto di Pulcinella, Microsoft non ha ancora effettuato un annuncio al riguardo.