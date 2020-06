Xbox Lockhart: è acceso il dibattito tra gli utenti sull'esistenza di 'Series S'

È ormai da un bel po' che si continua a chiacchierare della possibile esistenza di una Xbox Lockhart o Series S, ovvero un modello next-gen della console Microsoft con un prezzo più accessibile rispetto a Series X. Non tutti però sono convinti che il colosso di Redmond voglia lanciare questo modello, dando vita ad un acceso dibattito sul web.

A scontrarsi non sono solo gli utenti sui forum come ResetEra ma anche giornalisti di un certo calibro. Negli ultimi giorni abbiamo infatti assistito alla pubblicazione di due pareri in netto contrasto tra loro: Tom Warren di The Verge, che è fermamente convinto dell'esistenza di un modello intermedio di console, e Paul Tassi di Forbes, secondo il quale non avrebbe senso a questo punto l'annuncio di una nuova macchina da parte di Microsoft, soprattutto se si considera il fatto che Xbox One e One X continueranno ad essere supportate per un bel po' di tempo. Per quanto ognuna delle due parti abbia le proprie ragioni per portare avanti la discussione, è difficile poter stabilire ad oggi quale dei due giornalisti abbia ragione e bisognerà attendere i prossimi eventi dedicati alla next-gen Microsoft per comprendere meglio quale sia la strategia dell'azienda per piazzare il maggior numero di unità sul mercato e avere la meglio su PlayStation 5.

In attesa di scoprire se Xbox Lockhart sia o meno nei futuri piani di Microsoft, vi ricordiamo che a luglio si terrà un evento dedicato ai giochi Xbox Series X, durante il quale vedremo finalmente in azione Halo Infinite.