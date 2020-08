Xbox Lockhart: ad agosto il reveal di Series S 'e altro hardware', secondo Tom Warren

Una volta mostrati sui social i nuovi loghi di Xbox Game Pass, il noto giornalista di The Verge Tom Warren si dice certo del fatto che Microsoft stia pianificando per agosto l'annuncio di Xbox Series S "e di altro hardware".

In base alle indiscrezioni raccolte dal Senior Editor di The Verge attingendo alle voci di corridoio raccolte dalle sue fonti anonime interne alla casa di Redmond, quello di agosto "sarà un mese molto interessante. Ripensandoci in futuro, ci ricorderemo di come ad agosto l'Arsenal che ha battuto il Chelsea nella FA Cup e di Microsoft che ha annunciato [REDATTO]".

Oltre al riferimento calcistico, Warren ha voluto chiarire le anticipazioni sul misterioso annuncio che il colosso tecnologico statunitense dovrebbe fare proprio in questo mese e aggiungere ulteriori elementi di riflessione per specificare che "ci sarebbe più di un singolo annuncio di Microsoft sull'hardware che si dice in arrivo per agosto".

A detta del noto giornalista, quindi, Microsoft si starebbe attrezzando per presentare Xbox Lockhart o Series S e almeno un altro dispositivo della famiglia Xbox: che si tratti del rumoreggiato modello "light" di Xbox nextgen basato su Project xCloud? I vertici della divisione Xbox, d'altronde, stanno già pensando all'evento di agosto su Xbox Series X, come riferito nei giorni scorsi dallo stesso Phil Spencer.