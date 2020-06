Xbox Lockhart costerà la metà di Series X? Insider lancia il rumor

Dopo aver rivelato la volontà di Microsoft di presentare molti giochi Xbox Series X a luglio, l'insider Eastmen lancia un nuovo rumor questa volta legato a Xbox Lockhart, la presunta nuova console "economica" della casa di Redmond, mai annunciata ufficialmente.

Secondo Eastmen, Xbox Series S esiste davvero e potrebbe costare la metà rispetto a Xbox Series X, di fatto si tratterebbe della risposta di Microsoft a PlayStation 5 Digital Edition, con la differenza però che Lockhart sarà meno potente rispetto al modello high end, al contrario le due console Sony avranno le stesse specifiche con la sola differenza legata all'assenza/presenza del lettore Blu-Ray.

Eastmen è un nome molto noto sul forum di Beyond3D e in un post ha ribadito come Microsoft voglia adottare una strategia molto aggressiva per il prezzo di Xbox Series X, con la compagnia americana che attenderebbe l'annuncio di Sony per confermare un prezzo più basso per la sua console. Ma c'è di più perchè Xbox Series S potrebbe costare la metà rispetto a Xbox Series X, posizionandosi idealmente nella fascia di prezzo dei 199 dollari.

Microsoft, sempre stando alle parole dell'insider, con Xbox Series S Microsoft sarebbe disposta a perdere soldi per ogni hardware venduto, con l'obiettivo di arginare le perdite grazie ai ricavi di Xbox Game Pass, il modello "all digital" nasce infatti per spingere gli abbonamenti al servizio e gli acquisti su Xbox Store.

Quando avverrà l'annuncio di Xbox Series S? Probabilmente a luglio, durante il prossimo appuntamento Inside Xbox, al momento però tutto tace da parte della compagnia, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come un rumor privo di conferma.