Xbox Lockhart e DevKit 'Dante': leak per le specifiche della console?

In seguito ad un nuovo avvistamento legato a Xbox Lokhart, hanno trovato nuova linfa vitale un ampio numero di indiscrezioni legate alla presunta esistenza del misterioso hardware.

Secondo numerose voci di corridoio, mai confermate in alcun modo da Microsoft, la console dovrebbe rappresentare un'opzione d'ingresso nella next gen verdecrociata più economica rispetto a Xbox Series X. Con un livello di perfomance inferiore rispetto alla "sorella maggiore", la piattaforma dovrebbe comunque offrire alcune delle medesime feature: ad esempio, si è parlato di recente di un supporto a Smart Delivery e retrocompatibilità per Xbox Lockhart.

Ora, dalle maglie della rete fanno capolino persino le possibili specifiche dell'hardware. La redazione di The Verge, citando proprie fonti anonime vicine agli ambienti Microsoft, riferisce di una "modalità Lokhart" inclusa nel DevKit dal nome in codice "Dante" legato a Xbox Series X. Quest'ultima andrebbe a rappresentare il profilo di performance che la Casa di Redmond punta ad ottenere su questo presunto secondo hardware. Tra le specifiche, The Verge riferisce di:

7.5GB di RAM utilizzabile;

Una velocità di CPU leggermente inferiore;

Circa 4 teraflops per la GPU;

La risoluzione target si collocherebbe tra i 1080p e i 1440p;

Come di consueto, vi invitiamo a interpretare i rumor come informazioni non verificate e dunque potenzialmente errate in tutto o in parte.