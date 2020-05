Xbox Lockhart sarà All-Digital? Un giornalista torna a parlare di Xbox Series S

Dalle pagine del suo profilo Twitter, il giornalista di WindowsCentral Jez Corden ha voluto riprendere i rumor sullo sviluppo del modello economico di Xbox Series X per spiegare che "la avremo": è in arrivo il reveal di Xbox Series S, la chiacchierata console nextgen conosciuta con il nome in codice di Lockhart?

L'autore del famoso portale che tratta notizie a tema Microsoft (sia Windows che Xbox) si è infatti riallacciato alle indiscrezioni su Xbox Lockhart traendo spunto da un messaggio pubblicato dai curatori dei profili social di TrueAchievements in cui si lancia un articolo che espone la teoria dell'approdo sul mercato di una console senza lettore di dischi o "All-Digital" come potrebbe essere, appunto, Xbox Series S.

In risposta al messaggio condiviso da TrueAchievements per fare presente che "tutto ciò che vogliamo è una Xbox Series S All-Digital", Corden ha così replicato con un secco "You'll get it", una frase che si presta a una doppia interpretazione e che può essere tradotta sia come "lo capirai" che come "lo otterrai presto". Da qui le ipotesi (comunque non basate su alcun leak recente) sullo sviluppo della console nextgen "entry level" di Microsoft, con tanto di annuncio che, stando sempre alle speculazioni giornalistiche, potrebbe avvenire entro breve.

Nelle scorse settimane, anche il giornalista Tom Warren di The Verge ha voluto dire la sua sui rumor del lancio a fine 2020 di Xbox Series S per affermare che Xbox Lockhart sarà molto potente nonostante i TeraFlops inferiori rispetto a quelli che andranno a caratterizzare le elevate specifiche hardware di PS5 e Xbox Series X.