Xbox Lockhart sarà molto più potente di One X, stando agli ultimi leak sulle specifiche

Dopo aver offerto delle anticipazioni sul design non a cubo di Xbox Lockhart, il giornalista di The Verge Tom Warren ha condiviso una nuova serie di indiscrezioni riguardanti, questa volta, le specifiche hardware del rumoreggiato "modello economico" di Xbox Series X.

Stando alle fonti anonime del redattore di The Verge, le specifiche di Xbox Lockhart o Xbox Series S dovrebbero renderla una console molto più potente di Xbox One X, l'attuale modello di punta della famiglia di piattaforme casalinghe della casa di Redmond.

In uno dei suoi ultimi messaggi condivisi sui social, Warren ha infatti riferito che la GPU di Xbox Lockhart vanterà 20 CU. L'ultima indicazione offerta da Warren si somma a quella legata all'anticipazione sulla minore frequenza di clock rispetto a Xbox Series X, delineando così un quadro che, se risultasse veritiero, porterebbe Lockhart a superare i 4 TeraFlops di potenza in funzione del numero di unità computazionali che dovrebbero andare a comporne la componente grafica.

Considerando il passaggio a un'architettura hardware più evoluta, come quella rappresentata dall'adozione di una CPU Zen 2, di una GPU RDNA 2 e di un SSD NVME customizzato, gli oltre 4 TFLOPS erogati dalla GPU con 20 CU di Lockhart la collocherebbero in una posizione di netto vantaggio rispetto all'attuale Xbox One X, sia in termini di efficienza che di prestazioni. Per avere una conferma o una smentita a tali leak su Xbox Lockhart, però, con ogni probabilità bisognerà attendere fino all'evento sui giochi Xbox Series X che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire nella settimana che va dal 20 al 26 luglio.