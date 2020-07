Xbox Lockhart o Series X bianca? Spunta online la foto leak del controller

Un utente del forum di Reddit ha pubblicato un'immagine, scattata con un cellulare, che ritrae il controller di Xbox Series X in colorazione bianca: che possa trattarsi della versione in bundle con la rumoreggiata console nextgen Xbox Lockhart o Series S?

Lo scatto in questione è stato condiviso dal redditor conosciuto come Wolfy_Wizzardo, senza però fornire alcuna precisazione sulla provenienza della foto, eccezion fatta per l'indicazione offerta dal titolo "Controller XSX Bianco".

A voler dar retta all'utente di Reddit, quindi, la foto dovrebbe ritrarre la versione in colorazione bianca di Xbox Series X, un modello che, però, non è stato ancora presentato da Microsoft. Se risultasse veritiera, l'immagine del redditor contribuirebbe oltretutto ad alimentare le voci di corridoio legate al modello "entry level" di Series X. Secondo diversi rumor circolati in rete da mesi, la casa di Redmond dovrebbe lanciare sul mercato Xbox Lockhart entro la fine del 2020 ad un prezzo concorrenziale, specie in previsione dell'arrivo nella medesima finestra commerciale di PS5 e del modello senza lettore di dischi.

A prescindere dall'autenticità o meno di questa foto, vale però la pena sottolineare che Microsoft consente già ai propri appassionati di acquistare sul proprio store online delle versioni personalizzate del controller Xbox One attraverso un ampio ventaglio di colorazioni per i singoli componenti del pad: non è da escludere, quindi, che un'opzione simile possa essere resa accessibile in un prossimo futuro, magari in coincidenza dell'uscita di Xbox Series X.